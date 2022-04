Il no di Bassetti alle mascherine al chiuso: “Anche Draghi che le indossa si è ammalato”

Arriva un nuovo e deciso no di Bassetti alle mascherine al chiuso: "Dopo 2 anni che combattiamo con il virus le persone sanno da sole quando metterla"

Il no di Matteo Bassetti alle mascherine al chiuso è stato ribadito in queste ore da un’intervista a Repubblica: “Anche Draghi che le indossa si è ammalato”. Ecco perché il primario infettivologo del San Martino di Genova è tornato a spiegare che una eventuale proroga della misura sarebbe un errore.

A parere di Bassetti l’obbligo deve essere eliminato alla scadenza naturale fissata dal governo al primo maggio “perché dopo due anni che combattiamo con questo virus le persone sanno da sole quando devono metterla”.

Il nuovo no di Bassetti alle mascherine al chiuso

“Ad esempio, l’anziano che va a fare la spesa utilizzerà la Ffp2 anche se non c’è una norma che gliela impone”. A parere dell’esperto “più che continuare a pensare all’obbligo avrebbe più senso spiegare bene perché serve, come usarla e in quali contesti.

Vedo ancora persone che hanno mascherine inguardabili, magari le usano da sei mesi”.

L’esempio del premier e il concetto generale

Poi Bassetti mette in guardia e fa un esempio decisamente calzante: “La mascherina è efficace ma non è un rimedio assoluto. Lo dimostra il caso del premier Mario Draghi. Nessuno l’ha indossata quanto lui, che anche per dare l’esempio l’ha tenuta sempre, eppure si è ammalato lo stesso”. La chiosa dell’infettivologo genovese è sulla Certificazione Verde Covid-19: “Sono stato un sostenitore del Green Pass come strumento per spingere a fare il vaccino.

Ora il 90% degli over 12 hanno ricevuto due dosi e quindi non ha più senso”. Il sunto è che “siamo in grado di curare i non vaccinati, che fanno più che altro male a loro stessi”.