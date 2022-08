Il Nobel Parisi: “Votate per chi si batte a favore dell’ambiente”

Un tema che deve diventare centrale nell'azione di chi chiede consenso e di chi lo otterrà, Parisi: “Votate per chi si batte a favore dell’ambiente”

Il Premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi lo ha fatto capire con chiarezza: “Votate per chi si batte a favore dell’ambiente”. In queste ore arriva l’appello della Sisc in vista delle elezioni politiche del 25 settembre e l’invito ai cittadini.

La Società italiana per le scienze del clima chiede dunque alla politica un impegno. E lo fa con una lettera aperta firmata anche da Carlo Barbante e Antonello Pasini del Cnr e Antonio Navarra dell’università di Bologna.

Lo spunto è il voto, il fine è l’ambiente come mission da cui non prescindere. Ecco un brano: “Come scienziati del clima siamo pronti a fornire il nostro contributo per elaborare soluzioni e azioni concrete che siano scientificamente fondate, praticabili ed efficaci”.

E ancora: “Tuttavia chiediamo con forza alla politica di considerare la crisi climatica come un problema prioritario da affrontare, perché mina alla base tutto il nostro futuro”.

Programmi politici “a tema”

Poi la chiosa: “Ci aspettiamo dunque elaborazioni di programmi politici approfonditi su questi temi. E una pronta azione del prossimo governo sul tema della lotta alla crisi climatica e ai suoi impatti”. All’appello della Sisc ha aderito anche il premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi, che in una intervista rilasciata a Repubblica ha chiesto agli elettori di dare il proprio voto a chi si batte per l’ambiente.