Il Nobel per la letteratura Jon Fosse: sono frastornato ma è un onore

Milano, 5 ott. (askanews) – Il premio Nobel per la letteratura 2023 è stato assegnato allo scrittore norvegese Jon Fosse per le sue “opere innovative di teatro di prosa che danno voce all’indicibile”, ha spiegato l’accademia svedese. Scrittore e drammaturgo, Fosse, classe 1959, è autore di diverse opere anche tradotte in italiano. Tra queste “Melancholia”, “Mattino e sera”, e la “Settologia”.

“Sono qui e mi sento un po’ frastornato, ma ovviamente molto felice per questo grande onore”, ha dichiarato Fosse all’emittente norvegese TV2.

“Era perplesso, ho percepito, ma molto felice”, ha detto Anders Olsson, presidente del comitato del Nobel per la letteratura dopo aver parlato con lo scrittore.

“Penso che Jon Fosse sia riconosciuto in tutto il mondo come un drammaturgo fantastico, fa parte delle nostre discussioni da molto tempo. Ora è ampiamente letto anche come scrittore di prosa e ultimamente la sua grande opera, la settologia, ci ha reso più attenti ai suoi scritti”.