Il Nobel per la pace alla ong dei sopravvissuti a Hiroshima

Milano, 11 ott. (askanews) – Il Premio Nobel per la pace 2024 è stato attribuito alla organizzazione nazionale giapponese Nihon Hidankyo dei sopravvissuti alle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki, che sono chiamati Hibakusha. Il numero totale dei sopravvissuti che vivono in Giappone è di 174.080, secondo i dati aggiornati al marzo 2016.

La ong giapponese ha ricevuto il Nobel per la pace “per i suoi sforzi per realizzare un mondo libero dalle armi nucleari e per aver dimostrato attraverso testimonianze che le armi nucleari non devono mai più essere usate”, è spiegato nella motivazione dell’assegnazione del premio.

Nihon Hidankyo ha membri in tutte le prefetture giapponesi, rappresentando così quasi tutti gli Hibakusha organizzati. I suoi funzionari e membri sono tutti Hibakusha che si coordinano con altri sopravvissuti che vivono in Corea e in altre parti del mondo al di fuori del Giappone. Hidankyo collabora con queste organizzazioni per la difesa dei diritti e del benessere di queste persone.

Tra le attività principali di Nihon Hidankyo: la prevenzione della guerra nucleare e l’eliminazione delle armi nucleari, compresa la firma di un accordo internazionale per una messa al bando totale; il risarcimento statale per i danni della bomba atomica; il miglioramento delle attuali politiche e delle misure di protezione e assistenza per gli Hibakusha.