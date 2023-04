Il Nord della Spagna devastato da oltre 100 incendi

Roma, 1 apr. (askanews) – Brucia una parte della Spagna, 119 incendi sono divampati nella regione delle Asturie e nella vicina Cantabria, secondo le autorità delle regioni settentrionali. Di questi roghi, 91 erano nelle Asturie.

Secondo le autorità sono stati appiccati da criminali. “Siamo di fronte a veri e propri terroristi che hanno messo in pericolo vite, villaggi e città”, ha dichiarato Adrian Barbon, presidente regionale delle Asturie, su Twitter. “Chi agisce in questo modo non merita nessun altro nome”. Centinaia di persone sono state evacuate e alcune strade sono state chiuse, hanno dichiarato le autorità.