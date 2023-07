Il notaio del testamento di Berlusconi se ne va via in moto

Milano, 5 lug. (askanews) – “Devo uscire, ho un appuntamento”: così Arrigo Roveda, il notaio che cura il testamento di Silvio Berlusconi, si è accomiatato dalle decine di reporter e cronisti, presenti fuori dal suo studio notarile in via Pagano a Milano, che chiedevano qualche notizia circa l’apertura del testamento dell’ex leader di Forza Italia avvenuta questa mattina. Roveda ha lasciato lo studio a bordo della sua moto. Il notaio questa mattina già aveva anticipato ai cronisti. “Non posso dire niente. È presenza che non può avere soddisfazione la vostra, non posso dire assolutamente niente né oggi, né domani, né mai”.