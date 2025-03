Il nuovo capo dell'esercito di Israele: "momento storico"

Gerusalemme, 5 mar. (askanews) – È il generale Eyal Zamir il nuovo capo di Stato maggiore dell’esercito israeliano, investito del mandato in una cerimonia a Tel Aviv accanto al premier israeliano Benjamin Netanyahu e al capo di Stato maggiore uscente, il generale Herzi Halev, protagonista di 15 mesi di guerra a Gaza. La cerimonia inaugurale avviene mentre le trattative per varare la seconda fase del cessate il fuoco fra Hamas e Israele appaiono in alto mare.

“Accetto il comando dell’IDF con modestia e umiltà” ha detto Zamir. “Sono conscio della grande responsabilità che riposa su di me. Questo non è un mandato come tutti gli altri. Questo è un momento storico”.

Hamas, ha aggiunto il nuovo capo dell’esercito, ha subito un colpo duro ma non è ancora sconfitto. La missione non è ancora compiuta.