Il nuovo look di Cristiano Ronaldo: “C’è il rischio che mi coli tutto sulla faccia”

Cristiano Ronaldo si è presentato agli allenamenti con un vistoso copricapo sulla testa: i tifosi si scatenano sui social: nasconde un nuovo look?

Cristiano Ronaldo ha cambiato look? È quello che si chiedono migliaia di tifosi del Manchester United e non solo, sui social. Una frase di CR7 scatena i fan.

Cristiano Ronaldo ha cambiato look: il cappello agli allenamenti

Le indiscrezioni hanno iniziato a cricolare dopo che CR7 si è presentato agli allenamenti del Manchester United, il nuovo club che lo ha messo sotto contratto dopo l’addio alla Juventus e all’Italia, con un vistoso copricapo di lana sulla testa.

Le temperature in Inghilterra non sono certo alte in questo periodo dell’anno, ma nemmeno così basse da giustificare un berretto così pesante. Un dettaglio che non è sfuggito ai fan sempre attenti alle gesta del fenomeno portoghese.

Cristiano Ronaldo ha cambiato look: le parole di CR7

La speranza dei tifosi del Manchester United è che Ronaldo sia tornato all’iconico taglio Noodle Hair, letteralmente “capelli spaghetti”, quei riccioli tinti di biondo che avevano portato tanto bene a CR7 nelle sue stagioni più importanti al Real Madrid.

Lo stesso Ronaldo, in una frase catturata in un video circolato sui social, sembra corroborare questa ipotesi. Il 7 portoghese viene infatti ripreso mentre dice sorridendo ai compagni: “Ho il cappello altrimenti la tintura per capelli perde, cari. E c’è il rischio che mi vada tutta in faccia come è successo all’avvocato di Donald Trump.”

Cristiano Ronaldo ha cambiato look: il riferimento a Trump

Il riferimento a Rudy Giuliani, avvocato dell’ex Presidente degli Stati Uniti ha un motivo preciso. Durante una famosa confrenza stampa in cui si parlava di brogli elettorali, il grande caldo in sala e la tensione avevano iniziato a far sudare l’ex sindaco di New York. In poco tempo si videro calare due fili di tinta dei capelli sul viso di Giuliani.