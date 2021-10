Il nuovo Superman è bisex e preoccupato per l’ambiente

Milano, 12 ott. (askanews) – Eravamo abituati a vederlo come un cavaliere sempre pronto a correre in soccorso delle fanciulle indifese, ma quello era Superman padre. Il nuovo Superman è bisessuale e preoccupato per l’ambiente. Una vera rivoluzione per il supereroe amatissimo dal pubblico. Il nuovo Uomo d’acciaio, il figlio di Clark Kent e Lois Lane, è completamente nuovo e moderno, ha annunciato la DC Comics: pronto a interessarsi di politica e coinvolto in una relazione con un suo amico maschio.

Questa relazione omosessuale è solo uno dei modi in cui Jonathan Kent, che si fa chiamare Jon, sta dimostrando di essere un Superman diverso dal suo famoso padre. Nella nuova serie, “Superman: Son of Kal-El” fa il suo coming out un momento in cui molti fumetti hanno abbracciato la diversità e stanno esplorando questioni sociali.