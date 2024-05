Il nuovo tram di Istanbul, tra vintage e tecnologia

Milano, 21 mag. (askanews) – È stato inaugurato a Istanbul il nuovo tram destinato a sostituire una icona della città, i vecchi modelli rossi e bianchi amati dalla gente del posto e dai turisti che attraversano il centro. Una versione modernizzata ma fedele alla sua estetica originale: il tram viaggerà a batterie, e vanta una serie di novità tecnologiche senza tuttavia perdere quel fascino vintage di un mezzo che dal 1914 serpeggia nelle principali vie di Istanbul.

“Il nostro tram è uno dei simboli di Istanbul. Ecco perché l’abbiamo lanciato con il seguente motto: mescolando nostalgia e tecnologia, trasportiamo Istanbul nel futuro”, ha spiegato Ali Tugrul K ç kalioglu, direttore dei trasporti elettrici a Istanbul .

“I nostri attuali tram funzionano con una linea aerea, come potete vedere. Qui il nostro nuovo veicolo funziona ancora con l’elettricità, ma con una batteria”.

Tra le novità anche delle telecamere al posto degli specchietti, dove i più audaci si aggrappavano in corsa

“I turisti non riescono ad aggrapparsi al tram come noi. Li ho visti cadere e sbattere la faccia per terra più volte. Non è carino, il tram nuovo è migliore.”, racconta un ragazzo di Istanbul

Il nuovo tram, dal pavimento in legno ai sedili con schienale reversibile, rimane fedele al look del suo antenato, al quale il municipio di Istanbul dice di voler offrire un rifugio in un museo dei trasporti ancora in fase di progettazione.