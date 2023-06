Il "Pablo Escobar brasiliano" viene estradato in Belgio

Roma, 17 giu. (askanews) – Il centro di lotta anti-terrorismo ungherese (Tek) ha diffuso un video che mostrerebbe il narcotrafficante brasiliano Sergio Roberto de Carvalho all’aeroporto di Budapest ammanettato e caricato su un aereo il 15 giugno per essere estradato in Belgio dopo il suo arresto l’estate scorsa in Ungheria. Soprannominato il “Pablo Escobar brasiliano”, de Carvalho, 60 anni, è sospettato do essere a capo di una vasta organizzazione di traffico di cocaina diretto in Europa.