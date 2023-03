Il padre di Antonella Fiordelisi torna al GF Vip: è bufera sui social

Secondo i rumor in circolazione Stefano Fiordelisi, padre di Antonella Fiordelisi, sarà presto ospite di nuovo al GF Vip.

Stefano Fiordelisi al GF Vip

Stefano Fiordelisi ha fatto parlare di sé per alcune delle sue osservazione sui presunti “chili in più” della figlia al GF Vip e per le sue frecciatine sui social. Per questo motivo in tanti, sui social, non hanno accolto con gioia la notizia di un presunto ritorno al GF Vip, che terminerà fra poche settimane. Il padre di Antonella si è attirato contro non poche critiche anche per i giudizi da lui esposti sui social dove, ovviamente, non ha mancato di prendere più volte le difese di sua figlia e spesso ha anche attaccato poco velatamente gli altri concorrenti (in un caso contro di lui si era scagliato persino l’ex della figlia, Gianluca Benincasa).

Al momento non è dato sapere con certezza se e quando Stefano Fiordelisi tornerà all’interno del reality show e in tanti sui social sono impazienti di saperne di più.

La finale del programma è attesa per il 4 aprile e, nelle scorse puntate, il fidanzato di Antonella, Edoardo Donnamaria, è stato squalificato proprio per i toni usati contro di lei all’interno dello show.