Il padre di Belen in ospedale: cos’è successo

Gustavo Rodriguez, il padre di Belen Rodriguez, è stato ricoverato in ospedale. Il post di Veronica Cozzani.

Il padre di Belen Rodriguez, Gustavo Rodriguez, si troverebbe in ospedale. A svelarlo è stata la moglie Veronica Cozzani, che gli ha fatto i suoi auguri per una pronta guarigione attraverso i social.

Gustavo Rodriguez in ospedale

“Guarisci presto Gus”, ha scritto Veronica Cozzani, mamma di Belen, mostrandosi con il marito Gustavo in ospedale.

Stando alle prime indiscrezioni circolate in merito alla vicenda, Gustavo sarebbe stato operato per un problema al colon, ma al momento sulla questione non sono noti ulteriori dettagli. Sua moglie Veronica, come sempre, gli è rimasta accanto ogni minuto e non vedrebbe l’ora di poterlo riportare a casa con sé. Belen Rodriguez e i suoi fratelli, Jeremias e Cecilia, al momento non hanno rotto il silenzio in merito alla questione.

L’amore di Veronica e Gustavo

Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez sono più innamorati che mai e il padre di Belen ha dedicato alcuni messaggi d’amore alla moglie durante la sua recente esperienza all’Isola dei Famosi. I tre hanno costruito insieme una splendida famiglia e oggi sono più innamorati che mai dei loro nipotini, Santiago e Luna Marì.

“E’ il mio unico amore, è la mia vita. Io sono il più coccolone tra noi due, lei è più dura.

Non ci diciamo tante volte ti amo, ma ce lo diciamo con le piccole cose che facciamo l’uno per l’altro. Mi fa regali tutti i giorni. Se una persona ti fa regali tutti i giorni, ti vuole bene. Le ho dato il permesso di comandare questa famiglia perché prende le decisioni migliori. Se la famiglia è unita, è merito suo”, ha detto Gustavo in merito al suo amore per la moglie.