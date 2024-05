Il padre di Ilaria Salis: il processo è già deciso

Milano, 20 mag. (askanews) - "L'avvocato di Ilaria può dire quello che vuole, tanto hanno già deciso. Come peraltro hanno già deciso sull'esito finale del processo, sia Orban per bocca del suo portavoce, sia l'ambasciatore ungherese in Italia, e sia il ministro degli esteri ungerese che è venuto...

Milano, 20 mag. (askanews) – “L’avvocato di Ilaria può dire quello che vuole, tanto hanno già deciso. Come peraltro hanno già deciso sull’esito finale del processo, sia Orban per bocca del suo portavoce, sia l’ambasciatore ungherese in Italia, e sia il ministro degli esteri ungerese che è venuto qui in Italia. Tutti quanti hanno dichiarato che Ilaria è colpevole, che ha fatto dei reati gravissimi in totale violazione dello stato di diritto. E il bello è che poi dicono che noi non dobbiamo interferire perché altrimenti interferiamo sulla loro magistratura mentre loro lo fanno continuamente”. Lo ha spiegato Roberto Salis, padre di Ilaria, la cittadina italiana detenuta da oltre un anno in Ungheria con l’accusa di aver aggredito due militanti di estrema destra, nel corso di una iniziativa elettorale di Avs, partito per il quale Ilaria è candidata alle prossime elezioni europee.