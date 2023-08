Il padre di Saman verso l'Italia, il video dell'estradizione

Milano, 31 ago. (askanews) – Il padre di Saman, Shabbar Abbas, è stato estradato in Italia. Agenti delle forze dell’ordine italiane lo hanno prelevato in Pakistan per riportarlo con un volo a Roma. L’uomo è ritenuto il responsabile, unitamente alla moglie, al fratello, ai nipoti, dell’omicidio della figlia Saman avvenuto a Novellara la notte del primo maggio 2021. Shabbar Abbas arriverà nelle prime ore della mattina del primo settembre 2023 all’aeroporto di Roma-Ciampino. In queste immagini il video dell’estradizione.

A prenderlo in consegna in Pakistan personale del servizio per la cooperazione internazionale di polizia della direzione centrale della Polizia Criminale unitamente ai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Reggio Emilia, coordinati dalla Procura della Repubblica di Reggio Emilia diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci.