Il padrino dell'Ai lascia Google, Hinton: "Rischi per l'umanità"

Milano, 2 mag. (askanews) – Geoffrey Hinton, considerato il padrino dell’intelligenza artifificiale, lascia a 75 anni il suo posto di lavoro a Google, dove lavorava da oltre un decennio proprio per sviluppare sistemi di intelligenza artificiale.

L’annuncio in un colloquio con il New York Times: “L’intelligenza artificiale pone profondi rischi per la società e l’umanità”, ha detto Hinton che ha spiegato di essere preoccupato dai sistemi di Ai generativa come ChatGpt.

“Consolo me stesso con una normale scusa: se non l’avessi fatto io, qualcun altro avrebbe sviluppato i primi sistemi di intelligenza artificiale”, ha detto al quotidiano newyorkese. Ora, ha chiosato, “è difficile immaginare come evitare che cattivi personaggi utilizzino cattivi programmi”.

Classe 1947, Hinton è un informatico britannico naturalizzato canadese tra i massimi esperti al mondo di reti neurali e deep learning.