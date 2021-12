Il paesaggio e il Box: immergersi nel lavoro di Linda Carrara

Milano, 14 dic. (askanews) – Portare un paesaggio all’interno di un garage per ampliare ulteriormente il ragionamento sull’arte, sugli spazi espositivi e sul modo in cui possiamo stare di fronte all’idea stessa di paesaggio. The Open Box a Milano è da tempo uno dei luoghi dove in città si sperimentano nuove idee di mostre e non fa eccezione anche l’ultimo progetto, “La prima passeggiata” di Linda Carrara, che ci ha guidato dentro l’ennesima trasformazione di questo luogo bianco e suggestivo.

“Per il Box – ha spiegato Linda Carrara ad askanews – ho voluto indagare il paesaggio, e ho voluto portarlo dentro lo spazio tramite una rappresentazione pittorica che è un po’ il sunto di vari dettagli paesaggistici che hanno catturato la mia attenzione e un intervento con due travi che creano una prospettiva per indiziario verso il paesaggio di fondo”.

Il garage curato con acutezza di sguardo da Gaspare Luigi Marcone esplora questa volta anche la dimensione della verticalità, contrassegnata dalle due travi che ancora una volta cambiano la nostra percezione dello spazio del Box, che diventa, anche come ambiente, una meta-riflessione sul paesaggio.

“Nel mio caso – ha aggiunto Linda Carrara – ho voluto suddividere lo spazio in due momenti, creando un passaggio tra una quinta iniziale e una di fondo, per dare modo all’osservatore di immergersi fisicamente nel Box e nel paesaggio”.

La mostra è curata da Martina Lolli e ci offre anche la possibilità di ragionare sulle possibili convergenze tra la forma e il senso, tra il sembiante e la realtà, tra noi che stiamo davanti al paesaggio ma, nel bianco del Box, diventiamo noi stessi parte del paesaggio.