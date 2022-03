Il Pagante, Federica Napoli lascia la band per problemi di salute: l'annuncio sconvolge i fan.

Federica Napoli de Il Pagante ha deciso di lasciare la band a causa di problemi di salute. L’annuncio è arrivato tramite le pagine di Rolling Stone, rivista a cui l’artista ha aperto il suo cuore, spiegando per filo e per segno quando sono iniziati i suoi problemi.

Il Pagante: Federica Napoli lascia la band

Brutta notizia per i fan de Il Pagante: Federica Napoli ha deciso di abbandonare il gruppo. Intervistasta da Rolling Stone, l’artista ha ammesso che la sua scelta è dettata da problemi di salute. Qualche tempo fa ha iniziato a soffrire di attacchi di panico e, andando in terapia, ha capito che il ‘dio Pan’ è entrato nella sua vita perché il suo lavoro non le piace più come un tempo. Federica ha raccontato:

“Quando ho deciso di lasciare la band? È una decisione che ho preso dopo tanti mesi. Vorrei raccontarti la storia dall’inizio, era l’estate 2019 ed eravamo in tour. Era il 3 agosto 2019, mi ricordo che da Bari dovevamo andare a Jesolo. Ho iniziato a stare male in aeroporto. Mal di stomaco, nausea, stanchezza. Ho cercato una farmacia, ho provato la pressione. Stavo bene, l’infermiere mi ha detto di riposarmi un po’. Atterrati a Venezia non era cambiato niente: ero pallida, agitata, non controllavo più il mio corpo. Dopo qualche ora mi calmo e riesco a fare la data”.

Il racconto di Federica Napoli

In un primo momento, come capita a tutti coloro che iniziano ad avere a che fare con gli attacchi di panico, Federica ha pensato che avesse qualche problema fisico. Dopo la data del 3 agosto 2019, la Napoli ha iniziato quello che lei stessa definisce un “calvario“. Ha raccontato:

“Avevamo quattro giorni liberi, e lì è iniziato il mio calvario. Ho iniziato a piangere, a sentirmi male, ero fuori controllo. I miei genitori pensavano a stress dovuto dal tanto lavoro, mi consigliavano di non farmi sopraffare, di riposarmi. Ho deciso di farmi una vacanza, al mare, per rilassarmi. Quando sono tornata questi attacchi erano ancora lì ad aspettarmi”.

Tornata dalla vacanza, la componente de Il Pagante si sentiva rigenerata. Eppure, il panico ha bussato ancora una volta alla sua porta.

La decisione di andare in terapia

Federica ha così deciso di andare in terapia, “il miglior regalo che mi potessi fare, anzi: la mia salvezza“. Stava “bene fisicamente“, ma mentalmente si sentiva out. La Napoli ha dichiarato:

“Con la terapeuta ho affrontato un percorso per cercare l’origine di questi attacchi di panico. E abbiamo capito che erano psicosomatici. In quel periodo eravamo in piena pandemia, quindi mi sentivo un po’ protetta tra le mura di casa. Lavoravamo solo in studio, andava tutto bene. Avevo anche il desiderio di tornare alla normalità. Poi, quando la situazione per fortuna è migliorata, siamo andati a Portofino a girare il video della canzone e lì ho avuto un altro brutto attacco. Ero in casa da sola, sono stata molto male. Lì si è acceso qualcosa che mi ha fatto dire: c’è qualcosa che non va col mio lavoro”.

E’ così che Federica ha capito di dover abbandonare Il Pagante. Quello che fino a qualche mese fa sembrava il lavoro della sua vita non le piaceva più, le “creava angoscia“. Con grande difficoltà l’ha comunicato agli altri membri della band e adesso farà solo altri due concerti e poi dirà per sempre addio alla band.