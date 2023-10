Il Palaexpo celebra Don McCullin: le foto dal Vietnam ai paesaggi

Roma, 10 ott. (askanews) – Il Palazzo delle Esposizioni Roma celebra Don McCullin con una grande retrospettiva curata da Simon Baker. Fino al 28 gennaio sono esposte 250 fotografie, dai primi scatti nella Londra degli anni ’50 e ’60 (l’autore è cresciuto a Finsbury Park, quartiere operaio nel nord della città) fino a quelli, più recenti, sui paesaggi e sui resti dell’antica Roma, con le tracce lasciate dall’Impero in vari Paesi.

Gran parte del lavoro di McCullin, che oggi ha 88 anni, è stato però dedicato a testimoniare guerre, conflitti, carestie. Dal primo viaggio a Berlino per far vedere la costruzione del muro che avrebbe diviso la Germania, (ai conflitti a Cipro, in Congo e in Vietnam. McCullin è stato il grande testimone di questa guerra e molto celebri sono i ritratti dei soldati americani impegnati in quel conflitto. Commoventi sono le immagini della fame e della malnutrizione in Biafra, mentre con gli scatti contenuti nella sezione “Documentary in the UK” McCullin ci ricorda come era la Gran Bretagna solo pochi decenni fa.