Il Palazzo di Brera finisce nell'acqua: l'installazione di Grohe

Milano, 19 apr. (askanews) – La statua di Napoleone come Mosé tra le acque. Un gioco di riflessi che rende ancora più magico il cortile d’onore del Palazzo di Brera. Per il Fuorisalone di Milano l’edificio che ospita l’Accademia e la Pinacoteca si è trasformato grazie all’installazione “Health Through Water” realizzata da Grohe, azienda leader mondiale nelle soluzioni di design per il bagno, dai rubinetti alle Spa.

Un gigantesco pavimento di acqua esteso per tutto il perimetro del cortile rende ancora più affascinante i porticati seicenteschi e la statua. Agli angoli del quadrilatero degli spazi cubici dove scoprire, attraverso esperienze immersive, i prodotti Grohe tra rubinetteria di lusso, docce e vapori.

L’ideatore dell’installazione, Patrick Spech, a capo del design team di Grohe: “Siamo partiti dal principio della passione per l’acqua e abbiamo pensato di colpire le persone con una visuale fantastica per celebrare questa idea dell’acqua: ci porta allo stesso tempo la purezza, la bellezza, ma anche la pace e la calma. Quando le persone entrano qua è la prima cosa che vedono”.

L’installazione, studiata per creare effetti ottici precisi, si vede ma sembra subito sparire. Grazie a giochi di specchi e simmetrie l’architettura del palazzo raddoppia finendo dentro l’installazione. Praticamente, nell’acqua.