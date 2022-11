Il pallone della 'mano di Dio' di Maradona venduto all'asta a Londra per 2,4 mln di euro

Roma, 16 nov.

(Adnkronos/Dpa) – Il pallone della "mano di Dio" di Diego Maradona, quello della storica partita tra Argentina e Inghilterra ai quarti di finale della Coppa del Mondo del 1986, è stato venduto all'asta a Londra per 2 milioni di sterline (2,4 milioni di euro). Il pallone era dell'arbitro tunisino Ali Bin Nasser che ha diretto la partita all'Estadio Azteca, ed è stato battuto oggi nella casa d'aste Graham Budd Auctions. A maggio la maglia indossata dal Pibe de oro nella stessa partita era stata battuta per la cifra record di 7,1 mln di sterline, oltre 8 mln di euro.

Prima dell'asta, Bin Nasser ha affermato di ritenere che fosse il momento giusto per condividere l'oggetto con il mondo e ha espresso la speranza che l'acquirente lo mettesse in mostra a disposizione del pubblico. Parlando del gol con la mano, l'ufficiale di gara tunisino ha dichiarato: "non sono riuscito a vedere chiaramente l'incidente. I due giocatori, Shilton e Maradona, erano di fronte a me da dietro. Secondo le istruzioni della Fifa emesse prima del torneo, ho chiesto al mio guardalinee la conferma della validità del gol: è tornato sulla linea di metà campo indicando che era convinto che il gol fosse valido".