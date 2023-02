Il pallone-spia cinese sarà analizzato dall'FBI a Quantico

Dopo il recupero del relitto nell'Oceano Atlantico, i resti del pallone-spia cinese verranno portati in Virginia per essere analizzati dall'FBI

I resti saranno portati in un laboratorio dell’Fbi a Quantico, in Virginia, per essere analizzati dagli esperti delle agenzie di intelligence americane.

Il recupero del relitto a 14 metri di profondità

Stando alle dichiarazioni di un alto funzionario militare statunitense, diverse sono state le navi della Marina e della Guardia Costiera americane che hanno occupato l’area in cui è caduto il pallone per proteggere il perimetro individuato. Inizialmente la Marina prevedeva di dover recuperare i detriti in acque profonde, ma i resti si trovano a poco più di 14 metri di profondità: il recupero è stato quindi meno difficile del previsto.

La risposta della Cina

Lo Stato cinese esprime la sua insoddisfazione e protesta con toni duri contro l’abbattimento del suo dirigibile civile senza pilota. A riportarlo è una nota del ministero degli Esteri, secondo cui la parte americana ha insistito «nell’usare la forza, ovviamente reagendo in modo eccessivo e violando gravemente la prassi internazionale», malgrado non ci fossero i requisiti di pericolo e l’affermato «uso civile del dirigibile». E si legge ancora nella note: «La Cina salvaguarderà risolutamente diritti e interessi legittimi delle società interessate, riservandosi il diritto di effettuare ulteriori reazioni necessarie».