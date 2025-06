Il Papa a colloquio per circa un'ora col presidente Mattarella

Città del Vaticano, 6 giu. (askanews) – E’ durato circa un’ora il primo incontro ufficiale nel Palazzo Apostolico tra Papa Leone XIV e il Presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, giunto stamane in Vaticano intorno alle 8.45. Il Capo dello Stato era accompagnato dalla figlia Laura, dagli altri due figli, insieme ai rispettivi coniugi e dai cinque nipoti, mentre della delegazione italiana faceva parte, tra gli altri, il vice-premier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

Il presidente Mattarella, così come ripostato dai media vaticani, è stato accolto nel Cortile di San Damaso e, dopo la cerimonia di benvenuto con la banda musicale del Vaticano che ha intonato l’inno di Mameli, ha raggiunto in ascensore la seconda Loggia per l’incontro con Papa Leone nella Biblioteca del Palazzo Apostolico.

Il Pontefice, con mozzetta rossa e stola papale, ha accolto l’ospite nella Sala del Tronetto con un sorriso e una stretta di mano. Poi il colloquio a porte chiuse, seduti al tavolo della Biblioteca, terminato intorno alle 10.10, e durato, quindi, poco meno di un’ora.

Mattarella, dopo aver presentato al Papa la delegazione che lo accompagnava, ha successivamente incontrato il cardinale Segretario di Stato, Pietro Parolin.