Il Papa a Marsiglia, la preghiera a Notre-Dame-de-la-Garde

Marsiglia, 22 set. (askanews) – Ancora un appello per una Chiesa aperta e solidale con l’uomo nel primo discorso di Papa Francesco a Marsiglia. Un invito rivolto appena giunto nella Basilica di Notre-Dame-de-la-Garde per la Preghiera Mariana con il Clero Diocesano locale.

“Fratelli, sorelle, impariamo da questo sguardo, non lasciamo passare un giorno senza fare memoria di quando lo abbiamo ricevuto su di noi, e facciamolo nostro, per essere uomini e donne di compassione. Vicinanza, compassione e tenerezza, non dimentichiamolo… Apriamo le porte delle chiese e delle canoniche, ma soprattutto quelle del cuore, per mostrare attraverso la nostra mitezza, gentilezza e accoglienza il volto del nostro Signore” ha detto il Pontefice.

Al suo arrivo in Basilica, il Papa è stato accolto all’ingresso del luogo di culto dal card. Jean-Marc Aveline, Arcivescovo Metropolita di Marsiglia, e dal rettore della basilica. Dopo aver percorso la navata centrale fino a arrivare all’altare, si è soffermato in preghiera silenziosa davanti alla Beata Vergine Maria della Guardia.