Il Papa a Ulan Bator, guardie d'onore e parata di cavalieri mongoli

Roma, 2 set. (askanews) – Grande cerimonia di accoglienza a Ulan Bator per Papa Francesco: membri della guardia d’onore mongola con indosso uniformi colorate e cavalieri in sella con armatura in metallo hanno sfilato vicino al Palazzo di Stato nella capitale per dare il benvenuto a Bergoglio nella sua prima visita in Mongolia. Accanto al Papa il presidente mongolo Ukhnaagiin Khurelsukh, con il quale ha avuto subito dopo un incontro. Fuori dal palazzo numerose persone assiepate dietro le transenne per salutare il Papa.