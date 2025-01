Il Papa ai giornalisti: "Comunicare è saggezza, basta che siate veri"

Roma, 25 gen. (askanews) – “La comunicazione non è solo l’uscita ma anche l’incontro con l’altro. Saper comunicare è una grande saggezza, io sono contento per questo Giubileo dei comunicatori. Il vostro lavoro è un lavoro che costruisce la società, costruisce la Chiesa, fa andare avanti tutti. A patto che sia vero. Padre ‘io sempre dico le cose vere!’. ‘Ma tu sei vero? Non solo le cose che tu dici, ma tu? Interiormente sei vero?'”: lo ha detto Papa Francesco parlando nell’Aula Paolo VI con i partecipanti al Giubileo della Comunicazione.

“È una prova molto grande. Comunicare quello che fa Dio con il figlio e la comunicazione di Dio con il figlio e lo Spirito Santo. Comunicare è una cosa divina , grazie per quello che fate, grazie tante”, ha concluso il papa.