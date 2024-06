Il Papa al G7: nessuna macchina dovrebbe mai scegliere se togliere la vita

Borgo Egnazia, 14 giu. (askanews) -"In un dramma come quello dei conflitti armati è urgente ripensare lo sviluppo e l'utilizzo di dispositivi come le cosiddette 'armi letali autonome' per bandirne l'uso, cominciando già da un impegno fattivo e concreto per introdurre un sempre maggiore e significa...

Borgo Egnazia, 14 giu. (askanews) -“In un dramma come quello dei conflitti armati è urgente ripensare lo sviluppo e l’utilizzo di dispositivi come le cosiddette ‘armi letali autonome’ per bandirne l’uso, cominciando già da un impegno fattivo e concreto per introdurre un sempre maggiore e significativo controllo umano”.

Lo ha affermato Papa Francesco al G7 il Puglia, nel suo discorso consegnato e in parte letto davanti ai leader.

“Nessuna macchina dovrebbe mai scegliere se togliere la vita a un essere umano” ha poi aggiunto Francesco.

“C’è da aggiungere, inoltre, che il buon uso, almeno delle forme avanzate di intelligenza artificiale, non sarà pienamente sotto il controllo né degli utilizzatori né dei programmatori che ne hanno definito gli scopi originari al momento dell’ideazione. E questo è tanto più vero quanto è altamente probabile che, in un futuro non lontano – ha concluso – i programmi di intelligenze artificiali potranno comunicare direttamente gli uni con gli altri, per migliorare le loro performance”.