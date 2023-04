Il Papa alla messa in San Pietro, non alla Via Crucis al Colosseo

Città del Vaticano, 7 apr. (askanews) – Papa Francesco è, come previsto, ha partecipato nella Basilica Vaticana, alla celebrazione della Passione del Signore, del Venerdì Santo, ma non alla Via Crucis al Colosseo. Ha dovuto rinunciare “per via del freddo intenso”, una decisione che si è resa necessaria per non esporre Francesco, che è stato dimesso dal Policlinico Gemelli di Roma solo sabato scorso per una bronchite su base infettiva, a rischi per la sua salute. Francesco ha seguito la Via Crucis da Casa Santa Marta in Vaticano.