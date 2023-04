Home > Askanews > Il Papa dimesso: ho sentito un malessere, non ho avuto paura Il Papa dimesso: ho sentito un malessere, non ho avuto paura

Roma, 1 apr. (askanews) – É apparso in buona salute Papa Francesco, dimesso dal Policlinico Gemelli dove era stato ricoverato lo scorso 29 aprile per una bronchite. Fuori dall’ospedale il Pontefice si è fermato a scambiare due parole con i giornalisti che gli hanno chiesto come si sentisse. E lui ha risposto: “Sono ancora vivo”. Il Papa ha poi ringraziato i giornalisti per il loro lavoro di informazione, e medici e infermieri per quello che fanno ogni giorno; ha firmato il gesso al braccio di un bambino e ha abbracciato una coppia di genitori che ha appena perso la figlia. Il Papa ha detto “di aver sentito solo un malessere” ma di “non aver avuto paura”. Domani, ha assicurato, “celebrerò la domenica delle Palme”.

