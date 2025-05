Il Papa: disarmiamo la comunicazione da ogni odio e fanatismo

Roma, 12 mag. (askanews) – “Disarmiamo la comunicazione da ogni pregiudizio, rancore, fanatismo e odio; purifichiamola dall’aggressività. Non serve una comunicazione fragorosa, muscolare, ma piuttosto una comunicazione capace di ascolto, di raccogliere la voce dei deboli che non hanno voce. Disarmiamo le parole e contribuiremo a disarmare la Terra”.

Citando nuovamente Papa Francesco, Papa Leone XVI ha rivolto questo invito ai rappresentanti dei media ricevuti in Vaticano.

“Una comunicazione disarmata e disarmante ci permette di condividere – ha poi detto ai giornalisti di tutto il mondo – uno sguardo diverso sul mondo e di agire in modo coerente con la nostra dignità umana. Voi – ha concluso – siete in prima linea nel narrare i conflitti e le speranze di pace, le situazioni di ingiustizia e di povertà, e il lavoro silenzioso di tanti per un mondo migliore. Per questo vi chiedo di scegliere con consapevolezza e coraggio la strada di una comunicazione di pace”.