Il Papa è arrivato a Regina Coeli, visita privata ai detenuti

Roma, 17 apr. (askanews) – Papa Francesco è arrivato al carcere di Regina Coeli per una visita privata ai detenuti nel giorno del Giovedì Santo.

Si tratta della seconda visita di Papa Francesco nel penitenziario, non distante dalla Città del Vaticano, dove si recò il 29 marzo del 2018 per la messa in Coena Domini del Giovedì Santo.

Sempre in un carcere romano, quello di Rebibbia, il Papa aveva scelto di celebrare il rito della Lavanda dei piedi anche il Giovedì Santo dell’anno scorso, il 28 marzo 2024, con circa 200 recluse della sezione femminile del penitenziario.

La predilezione del pontefice argentino per la condizione dei carcerati, da sempre da lui considerati gli ultimi tra gli ultimi, è stata dimostrata anche da altri incontri con reclusi e dall’aver scelto di aprire, per la prima volta nella storia della Chiesa, una Porta Santa per il Giubileo, sempre a Rebibbia, il 26 dicembre scorso.