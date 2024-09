Il Papa è atterrato a Timor Est. Terza tappa viaggio apostolico

Dili, 9 set. (askanews) - Papa Francesco ha lasciato la capitale della Papua Nuova Guinea per la terza tappa del suo 45mo viaggio apostolico, che lo ha portato a Timor-Est, dove si tratterrà per tre giorni, fino a mercoledì 11 settembre. L'aereo B-737 della compagnia Air Niugini era decollato dal...

Dili, 9 set. (askanews) – Papa Francesco ha lasciato la capitale della Papua Nuova Guinea per la terza tappa del suo 45mo viaggio apostolico, che lo ha portato a Timor-Est, dove si tratterrà per tre giorni, fino a mercoledì 11 settembre.

L’aereo B-737 della compagnia Air Niugini era decollato dall’aeroporto Jacksons International di Port Moresby, capitale della Papua Nuova Guinea, alle 12.12 ora locale (le 4.12 in Italia). Il Pontefice, dopo la Messa in privato, aveva lasciato la Nunziatura di Port Moresby in Papua Nuova Guinea e congedandosi dal personale e dai benefattori aveva lasciato come dono, a ricordo del suo soggiorno, un mosaico che riproduce il suo stemma pontificio.

All’aeroporto di Dili, capitale di Timor Est, Francesco è stato accolto dal Presidente della Repubblica e dal Primo Ministro ai piedi della scala anteriore dell’aereo e due bambini in abito tradizionale che gli offriranno dei fiori e una sciarpa tradizionale (tais). Quindi, dopo il saluto alla Guardia d’Onore e alle rispettive Delegazioni Francesco, accompagnato dal Presidente della Repubblica e dal Primo Ministro si dirigerà verso la Vip lounge dell’aeroporto internazionale per un breve colloquio. Da qui si dirigerà in auto verso la Nunziatura apostolica presso la quale risiederà in questi giorni.