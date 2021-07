Il Papa lascia il Gemelli, il rientro in Vaticano dopo 10 giorni

Roma, 14 lug. (askanews) – Dopo 10 giorni di ricovero in seguito a un intervento chirurgico per una stenosi diverticolare al colon, Papa Francesco ha lasciato il Policlinico Agostino Gemelli di Roma per fare rientro in Vaticano.

È uscito in “anonimato” così come era arrivato. Senza troppo clamore, a bordo di una Ford, Francesco – accompagnato solo dall’autista e da un collaboratore – è uscito dal Gemelli alle 10.45. E si è fermato alla Basilica di Santa Maria Maggiore, in forma privata, per pregare davanti all’Icona di Maria Salus Populi Romani, a cui il Pontefice è particolarmente legato.

Affaticato ma sorridente, il Papa si è voluto fermare e scendere dall’auto per salutare la pattuglia dell’Esercito appostata vicino alle mura vaticane. Poi ha fatto ingresso a Casa Santa Marta.