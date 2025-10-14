Il Papa Leone XIV ha incontrato Mattarella al Quirinale

Roma, 14 ott. (askanews) – Papa Leone XIV ha fatto visita al presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella al Quirinale. Il Pontefice, scortato dai Corazzieri lungo il percorso è stato salutato dalla folla per le vie di Roma, poi è stato accolto per la visita in Italia dal vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani e dal sottosegretario a Palazzo Chigi Alfredo Mantovano.

Per la visita di Stato del Papa al Quirinale è arrivata anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il colloquio privato tra il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e Papa Leone XIV è durato oltre mezz’ora. Un colloquio che si è svolto nella Studio alla Vetrata. Poi i discorsi davanti alle più alte cariche dello Stato e ai ministri della Repubblica.