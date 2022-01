Il papà non c’è più, ma Google Maps e Street View lo mostrano mentre fa giardinaggio

Google Maps e Street View riconnettono gli utenti con i propri cari defunti: Karen ha condiviso la sua storia su Twitter. Diverse le risposte.

Tra le tante funzioni di Google Maps e Street View c’è anche quella di riuscire, per qualche momento, a riconettere gli utenti con i loro cari che non ci sono più.

Google Maps e Street View mostrano i cari defunti: “Mio papà è morto tre anni fa, ma c’è ancora mentre fa giardinaggio”

“Mio papà è morto tre anni fa, ma su Google Maps c’è ancora, mentre fa giardinaggio, che amava”, ha scritto su Twitter Karen, una ragazza della Cornovaglia, pubblicando l’immagine del genitore mostrata dal servizio geografico.

Google Maps e Street View mostrano i cari defunti: le persone immortalate nella loro quotidianità

Quello di Karen non è però un caso isolato. Google Maps ha infatti spesso catturato delle persone durante la loro quotidianità, e continua a mostrarle anche a distanza di anni, anche se nel frattempo sono decedute.

Google Maps e Street View mostrano i cari defunti: diverse le storie su Twitter

Alla ragazza hanno così risposto diversi utenti che hanno vissuto simili esperienze, mostrando a loro volta le foto dei loro cari (umani o animali) scomparsi.

“Anche mio papà è morto tre anni fa e Google lo mostra mentre taglia il prato“; “anche mio nonno è ancora su Maps, se cerco il suo indirizzo. Lavora sulla sua Corvette, che amava.

Guardava in camera e hanno dovuto oscurare il suo volto. È morto quasi due anni fa. Mi spiace per tuo papà”; “ho perso il mio anziano padre due anni fa, ma lui è qui, in giardino con un amico“; “mio papà è scomparso lo scorso inverno, ma Google lo ha immortalato mentre porta a spasso i cani nel 2010“; “mia mamma è morta nel 2018, a 60 anni, di cancro. Lei su Google Maps è qui che controlla il suo scuolabus all’ingresso della scuola.

Mi manca così tanto”; “la nostra gatta Molly, che abbiamo tristemente perso all’inizio di quest’anno, è riuscita ad apparire su Google Maps, mentre guarda fuori dalla finestra!“, sono alcune delle storie condivise con Karen su Twitter.

Leggi anche: Wordle: cos’è, come funziona, come si gioca e perché è diventato virale

Leggi anche: Green Pass: come averlo sempre disponibile su telefono e orologio