Il Papa parte per Malta, sull’aereo con elevatore per forte vento

Città del Vaticano, 2 apr. (askanews) – Per motivi di sicurezza, a causa del forte vento, Papa Francesco è salito a bordo dell’aereo Airbus A320 di Ita Airways che lo conduce a Malta all’aeroporto di Fiumicino con l’ausilio di un apposito elevatore, senza potersi affacciare, come di consueto, dal portellone del velivolo per porgere i saluti ai presenti.

Una visita di due giorni quella di Francesco sull’isola mediterranea.

E’ il 36esimo viaggio internazionale del pontefice argentino, all’insegna dell’accoglienza dei migranti e con sullp sfondo la guerra.