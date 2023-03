Il Papa: per i miei dieci anni di pontificato regalatemi la pace

Città del Vaticano, 13 mar. (askanews) – Se il mondo, in questo importante anniversario, le dovesse fare un regalo cosa chiederebbe? “La pace, perch? ci vuole la pace”. A dirlo è Papa Francesco in un podcast prodotto dalla Radio Vaticana per i suoi dieci anni di pontificato.

Sono davvero tanti i pellegrini che hanno voluto stringersi a Papa Bergoglio, in occasione della recita dell’Angelus in Piazza San Pietro per ricordare la sua elezione e l’importanza del suo pontificato. “E’ un Papa adatto a questi tempi, è riuscito a cogliere le necessità di oggi e a proporle alla chiesa universale, è una bella intuizione che ha avuto, illuminato dallo Spirito Santo. E sta dando alla chiesa una spinta in avanti, sta seminando per il futuro”. “Francesco è già un programma come nome, lui si è molto immedesimato nella storia di San Francesco e si è avvicinato molto di più al popolo facendoci sentire più vicini a lui”. “A me piace, mi piaceva di più Wojtyla ma mi piace tanto anche questo. E’ spontaneo, dice quello che pensa e si impegna molto per i giovani e gli stranieri”.