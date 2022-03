Il Papa prega per Ucraina: Signore perdonaci la guerra e fermaci

Milano, 16 mar. (askanews) – “Perdonaci la guerra, Signore. Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, ti imploriamo! Ferma la mano di Caino! Illumina la nostra coscienza, non sia fatta la nostra volontà, non abbandonarci al nostro agire! Fermaci, Signore, fermaci”. Papa Francesco ha pregato per l’Ucraina e all’udienza generale ha letto la preghiera “Gesù nato sotto le bombe di Kiev” composta dal vescovo di Napoli monsignor Mimmo Battaglia.

“Signore Gesù, nato sotto le bombe di Kiev, abbi pietà di noi – recita la preghiera – Signore Gesù, morto in braccio alla mamma in un bunker di Kharkiv, abbi pietà di noi; Signore Gesù, mandato ventenne al fronte, abbi pietà di noi”.