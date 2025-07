Il Papa: profondo dolore per la strage di cristiani in Congo

Il Papa: profondo dolore per la strage di cristiani in Congo

Città del Vaticano, 30 lug. (askanews) – Papa Leone è tornato a esprimere “profondo dolore” per “il brutale attacco terroristico” avvenuto nella notte tra il 26 e 27 luglio scorso a Komanda nella parte orientale della Repubblica democratica del Congo, dove oltre 40 cristiani sono stati uccisi in chiesa durante una veglia di preghiera e nelle proprie case da terroristi legati al’estremismo islamista.

“Mentre affido le vittime all’amorevole misericordia di Dio – ha detto il Papa al termine dell’udienza generale in piazza San Pietro – prego per i feriti e per i cristiani che nel mondo continuano a soffrire violenze e persecuzione, esortando quanti hanno responsabilità a livello locale e internazionale a collaborare per prevenire simili tragedie”.