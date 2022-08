Il Papa ricorda Darya Dugina: “Gli innocenti pagano la guerra”

Città del Vaticano, 24 ago. (askanews) – “Auspico che si intraprendano passi concreti per mettere fine alla guerra e scongiurare il rischio di una disastro nucleare a Zaporizhzhia. Porto nel cuore i prigionieri, soprattutto quelli che si trovano in condizioni fragili, e chiedo alle autorità responsabili di adoperarsi per la loro liberazione”. Lo ha detto Papa Francesco al termine dell’udienza generale di oggi ricordando i sei mesi dallo scoppio della guerra in Ucraina.

Poi ha voluto ricordare Darya Dugina, figlia di Alexander Dugin, che ha annoverato tra le tante vittime di quel conflitto che sta insanguinando l’Europa. “Penso alla ragazza che è volata in aria per una bomba che era sotto un sedile di una macchina a Mosca. Gli innocenti pagano la guerra. Pensiamo a questa realtà e diciamoci che la guerra è una pazzia” ha detto Papa Francesco che è tornato a condannare e deplorare le guerre ed ha chiesto una immediata cessazione del conflitto in Ucraina.