Roma, 7 giu. (askanews) – Dopo l’udienza generale in Piazza San Pietro, Papa Francesco è arrivato al Policlinico Universitario A. Gemelli dove sarà sottoposto a un intervento di laparotomia e plastica della parete addominale con protesi, come ha riferito la sala stampa vaticana.

L’operazione richiederà una degenza di diversi giorni in ospedale per permettere il normale decorso post-operatorio. Si è resa necessaria per il rischio di occlusione intestinale.