Il Papa si commuove ricevendo il Pallio e l'Anello del Pescatore

Roma, 18 mag. (askanews) – Un altro lungo applauso ha accompagnato e quasi incoraggiato Papa Leone XIV al termine del rito della consegna del Pallio e dell’Anello del Pescatore. Il Pontefice è apparso, infatti, commosso e ha guardato l’anello che aveva appena indossato.

Tre i porporati che hanno consegnato al Pontefice i simboli del Pallio (simbolo del vescovo come buon pastore e, insieme, dell’Agnello crocifisso per la salvezza dell’umanità) e l’Anello del Pescatore, nel corso della messa di inizio Pontificato in piazza San Pietro.

Il cardinale Luis Antonio Tagle, Prefetto della Congregazione per l’evangelizzazione ha consegnato l’Anello del Pescatore. Sull’Anello è raffigurata l’immagine di San Pietro con le chiavi e la rete e all’interno si legge la scritta “Leone XIV”.

Viene detto “del Pescatore” perché “Pietro è l’Apostolo pescatore che, avendo avuto fede nella parola di Gesù, dalla barca ha tratto a terra le reti della pesca miracolosa”. Ha la valenza specifica dell’anello-sigillo che autentica radicalmente la fede, compito affidato a Pietro di confermare i suoi fratelli e dunque trasmesso come suo successore anche a Papa Leone XIV.