Il Papa: sono vicino alle vittime del devastante terremoto in Cina

Roma, 20 dic. (askanews) – Papa Francesco, al termine dell’udienza generale nell’Aula Paolo VI in Vaticano, ha rivolto una preghiera per le vittime del terremoto in Cina.

“Rivolgo il mio pensiero alle vittime e ai feriti causati dal devastante terremoto che nella giornata di lunedì scorso ha colpito le province cinesi del Gansu e del Qinghai – ha detto il Pontefice – sono vicino con l’affetto e la preghiera alle popolazioni sofferenti. Incoraggio i servizi di soccorso e invoco su tutti la benedizione di Dio onnipotente, perché rechi conforto e sollievo nel dolore”.