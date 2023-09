Il Papa su Libia e Marocco: "Il Signore dia la forza di riprendersi"

Città del Vaticano, 13 set. (askanews) – A conclusione dell’udienza generale in Piazza San Pietro, Papa Francesco ha ricordato le popolazioni di Libia e Marocco colpite negli ultimi giorni da una tempesta e dal terremoto.

“Il mio pensiero va alle popolazioni della Libia – ha detto – duramente colpite dalle piogge che hanno provocato allagamenti e inondazioni, causando numerosi morti e feriti, come anche ingenti danni. Vi invito ad unirvi alla mia preghiera per quanti hanno perso la vita, per i loro familiari e gli sfollati. Non manchi la nostra solidarietà verso questi fratelli e sorelle provati così da questa calamità”.

“Il mio pensiero anche va al nobile popolo marocchino, che ha sofferto questi terremoti: preghiamo per il Marocco, per gli abitanti, che il Signore gli dia la forza di riprendersi dopo questo terribile ‘agguato’ che è avvenuto”, ha concluso il Papa.