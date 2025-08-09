Il paradosso della politica contemporanea: buffonerie in veste di influencer

Diciamoci la verità: la politica italiana è diventata un palcoscenico in cui il confine tra serietà e spettacolo è sempre più labile. L’episodio che vede protagonista il consigliere regionale Di Fenza, espulso da Azione per aver partecipato a un video con influencer, rappresenta un microcosmo di questa deriva. Ma cosa ci dice realmente questo caso sulla nostra classe dirigente?

Il buffone e il palcoscenico politico

Il re è nudo, e ve lo dico io: quando un consigliere regionale sceglie di utilizzare gli uffici del Consiglio per esibirsi in una pantomima con personaggi discutibili, non stiamo solo assistendo a un episodio di cattivo gusto; stiamo osservando una crisi strutturale della nostra democrazia. Carlo Calenda, segretario di Azione, ha definito Di Fenza un “buffone” e, sebbene le parole possano sembrare forti, riflettono un sentimento condiviso da molti cittadini. La realtà è meno politically correct: troppe volte i politici si comportano come se la loro carriera fosse solo un grande spettacolo, staccando sempre di più la spina dalla quotidianità della gente.

Ma cosa succede quando i politici si trasformano in influencer? Si crea un mix esplosivo che mina la credibilità di un’intera istituzione. Gli elettori sono stanchi di vedere le loro rappresentanze ridotte a caricature mediatiche. E non è un caso che l’alta percentuale di disaffezione nei confronti della politica stia aumentando: secondo recenti sondaggi, oltre il 60% degli italiani esprime scetticismo nei confronti dei propri rappresentanti. Ti sei mai chiesto perché la gente non si fida più? Forse perché le promesse sembrano più delle sceneggiature che della realtà.

Fatti scomodi e statistiche inquietanti

So che non è popolare dirlo, ma è necessario affrontare la questione dei numeri. Negli ultimi anni, la partecipazione alle elezioni è calata drasticamente, con picchi di astensione che raggiungono il 50% in alcune circoscrizioni. Questo non è solo un segnale di una crisi di fiducia nei confronti della politica, ma anche un chiaro indicatore della frustrazione popolare verso un sistema che sembra sempre più distante dalle reali esigenze dei cittadini. E se fosse davvero così? La politica ha smesso di ascoltare.

Quando un consigliere si preoccupa più di apparire sui social che di affrontare i problemi reali delle persone, è chiaro che qualcosa non funziona. Eppure, nonostante questi dati allarmanti, il ciclo continua. I partiti sembrano più interessati a cavalcare l’onda del momento piuttosto che a costruire un futuro solido e sostenibile. Ma come possiamo accettare tutto questo? È ora di chiedere ai nostri rappresentanti di tornare a impegnarsi sul serio e non solo in diretta.

Riflessioni finali e un invito al pensiero critico

Concludendo, questo episodio di Di Fenza non è solo un fatto di cronaca: è un campanello d’allarme per tutti noi. La politica deve tornare ad essere un luogo di confronto e ascolto, non una passerella per influencer in cerca di visibilità. La disillusione è palpabile, e noi come cittadini abbiamo la responsabilità di chiedere di più. Non possiamo permetterci di assistere passivamente a questa deriva; dobbiamo iniziare a porre domande scomode.

Invito quindi ognuno a riflettere: quale futuro vogliamo per la nostra politica? È tempo di alzare la voce e reclamare un cambiamento radicale, perché il vero buffone non è chi si esibisce, ma chi rimane in silenzio di fronte a questo scempio. E tu, da che parte stai?