Il Parlamento di Israele approva una legge pro-Netanyahu

Roma, 23 mar. (askanews) – Il Parlamento israeliano, la Knesset, ha approvato una controversa legge che limita notevolmente le possibilità di impeachment del primo ministro Benjamin Netanyahu.

Un voto arrivato dopo una lunga seduta notturna, terminata all’alba, e conclusasi con 61 a favore e 47 contrari.

Il testo impedisce esplicitamente alla Corte suprema di ordinare a un primo ministro di essere allontanato dall’incarico. L’opposizione aveva chiesto modifiche ritenendo il disegno di legge fatto apposta per Netanyahu, come risposta ai timori che l’Alta Corte di giustizia potesse costringerlo a dimettersi. Il premier, infatti, vuole realizzare una radicale riforma della giustizia, mentre lui stesso è sotto processo per molteplici accuse di corruzione.