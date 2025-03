Il parroco di Gaza: in questi giorni oltre 100 bambini uccisi

Roma, 24 mar. (askanews) – “La cosa più importante è la pace, la pace non è impossibile, non è una cosa ideale, utopica, anche se non sarà facile”.

Così il parroco di Gaza, padre Gabriel Romanelli, intervistato da Fabio Fazio a Che tempo che fa sul cessate il fuoco e la possibile pace tra Israele e Hamas.

“La situazione è molto delicata – ha detto – la prima soluzione è il cessate il fuoco, un giorno in più di guerra cadranno ancora più persone, combattenti, non combattenti, soldati, ostaggi, più bambini. In questi giorni più di 100 bambini sono stati uccisi qua e quindi dico che il cessate il fuoco non è la soluzione, però può indicare l’inizio della fine della guerra. Certo la pace è molto più complicata, ci sono tanti fattori, tante cause, però non bisogna arrendersi, noi amiamo la Terra Santa, tutta, la Palestina e Israele, siamo convinti che possano vivere tutti uno accanto all’altro” ha aggiunto.