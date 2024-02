Il party di Radio Italia dà il via alla 74ma ed. del Festival di Sanremo

Il party di Radio Italia dà il via alla 74ma ed. del Festival di Sanremo

Sanremo, 5 feb. (askanews) - Ad inaugurare la settimana sanremese, ieri sera - domenica 4 febbraio, grande successo per il party di Radio Italia presso il Victory Morgana Bay: una festa alla quale hanno partecipato gli artisti in gara alla kermesse, ospiti speciali, giornalisti, creator e tanti amic...

Sanremo, 5 feb. (askanews) – Ad inaugurare la settimana sanremese, ieri sera – domenica 4 febbraio, grande successo per il party di Radio Italia presso il Victory Morgana Bay: una festa alla quale hanno partecipato gli artisti in gara alla kermesse, ospiti speciali, giornalisti, creator e tanti amici, con il tradizionale taglio della torta realizzata per l’occasione dal celebre Chef e Maitre Chocolatier Ernst Knam, le prelibatezze della food blogger e volto televisivo Frau Knam, e il dj-set dei conduttori Paoletta e Mauro Marino a scaldare la pista.

Dal 6 al 10 febbraio, dalle 14:00 alle 19:00, in diretta contemporanea radio e video, le interviste a tutti i partecipanti del Festival, ospiti e super ospiti, a cura dei conduttori Mauro Marino e Manola Moslehi, Marco Falivelli e Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti e Emiliano Picardi. On air anche Mario Volanti con interviste, notizie e curiosità.

Dalle 14:00 alle 14:30 su Real Time e in diretta contemporanea su Radio Italia, Radio Italia TV e radioitalia.it, la striscia quotidiana live Real Time a Sanremo con Radio Italia condotta da Manola Moslehi e Mauro Marino. Host social di Radio Italia l’irriverente content creator Cecilia Cantarano, della scuderia One Shot Agency. Cecilia sarà la protagonista di un format social creato a quattro mani con Radio Italia, che la vedrà interagire con i protagonisti della kermesse.

Tutte le attività dal Fuori Sanremo ING vivranno anche sul sito radioitalia.it, dove sarà disponibile una sezione dedicata, e sui profili Instagram, Tik Tok, Facebook e X dell’emittente.

Radio Italia è la radio ufficiale della compilation di Sanremo 2024 prodotta da Sony Music Italy.