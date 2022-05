Il passeggero che ha fatto atterrare l’aereo con il pilota svenuto: “L’ho sognato più volte”

Darren Harrison, passeggero eroe, non avev mai pilotato un aereo ma ha fatto comunque atterrare il volo su cui viaggiava dopo che il pilota era svenuto.

Un gesto eroico di un normale passeggero ha permesso a 14 persone di un volo partito dalle Bahamas e diretto in Florida di salvarsi da morte certa. Il 39enne eroe è stato definito il miglior allievo di sempre e non aveva mai pilotato un aereo in vita sua.

Darren Harrison, il passeggero che fatto atterrare l’aereo dopo che il pilota è svenuto

Si scrive Darren Harrison, si pronuncia eroe. Il 39enne era a bordo di un volo Cessna 208 monomotore diretto in Florida. Improvvisamente il pilota ha avuto un malore ed è svenuto. Senza farsi prendere dal panico, Darren ha deciso di entrare in cabina di pilotaggio e provare a far atterrare l’aereo. Nel 39enne è scattato un istinto di sopravvivenza più forte della paura di morire.

La richiesta di aiuto e l’atterraggio

Una volta che Darren Harrison ha preso il controllo del velivolo ha annunciato agli operatori della torre di controllo che il pilota era svenuto e lui non aveva mai pilotato un aereo. A rispondere alla richiesta di Darren è stato Robert Morgan, un istruttore di volo. Grazie alle indicazioni di Robert, il 39enne è riuscito a far atterrare l’aereo all’aeroporto di Palm Beach ed è stato definito “il miglior allievo di sempre“.

I 14 passeggeri a bordo sono tutti salvi.

Darren Harrison: “L’ho sognato più volte”

Durante un’intervista al programma TODAY, Darren ha dichiarato di aver sognato più volte di trovarsi in una situazione del genere. Il 39enne ha inoltre detto: “Solo quando l’aereo è atterrato mi sono stupito di quel che ho fatto. Fino a quel momento sono rimasto calmo: sapevo che se avessi sbagliato qualcosa eravamo tutti spacciati.

Mi sono detto: fai tutto ciò che puoi per tenere sotto controllo la situazione oppure morirai“.

Darren Harrison Fonte: Screen del video della trasmissione TODAY