Il passo indietro del principe Andrea : "la cosa giusta" per i londinesi

Londra, 18 ott. (askanews) – Giusto così, dice la gente per le strade di Londra.

La casa reale di Windsor si è imposta: l’ultimo scandalo è stato fatale al principe Andrea, convocato dal fratello re Carlo III, che gli ha comunicato la necessità di rinunciare al titolo di Duca di York assegnatogli dalla madre, nonché di rinunciare a due onorificenze, quella di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine Reale Vittoriano e quella antica e prestigiosissima di Cavaliere Reale del Nobilissimo Ordine della Giarrettiera.

Gli resta solo il titolo di principe che non può essergli revocato, essendo figlio della regina Elisabetta.

Il 21 ottobre esce in libreria “Nobody’s Girl”, il libro con le memorie postume di Virginia Giuffre. Negli estratti pubblicati dal Guardian, la principale accusatrice nel caso del criminale sessuale Jeffrey Epstein, morta suicida lo scorso aprile, racconta i tre rapporti che avrebbe avuto con il principe quando aveva solo 17 anni. Lui, più che quarantenne, avrebbe indovinato la sua età aggiungendo di avere una figlia poco più giovane.

Giuffre narra del giro di ragazze di Epstein, molte minorenni, sfruttate sessualmente a beneficio proprio e di amici vip e potenti. La frequentazione del principe Andrea con Epstein (non era il solo; fra gli altri, Donald Trump) aveva già spinto Elisabetta II cinque anni fa a imporgli di lasciare la vita pubblica e gli impegni reali ufficiali.

“Dopo aver discusso con il re e con la mia famiglia abbiamo concluso che le accuse continue nei miei confronti distolgono l’attenzione dal lavoro di Sua Maestà e della famiglia reale” recita il comunicato firmato da Andrea. Tecnicamente, manterrà il ducato che può essere revocato solo con un atto del Parlamento, ma non ne farà uso.

“E’ il minimo” dice Juliette, “la famiglia reale ha talmente tanta influenza, non si può associare a queste cose. E’ la decisione giusta”.

“La famiglia reale gode di alta considerazione nel Regno” dice Kat Sunnucks, interior designer. “Con tutto quello che è successo, mi sembra la cosa giusta e penso che tutti abbiano preso la notizia bene”.

“Non è una bella storia per la famiglia reale. Adesso direi che lo hanno espulso, per loro la cosa migliore” dice Tracey Champion.